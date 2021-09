Torino, Brekalo è allo stadio per svolgere le visite mediche

L'attaccante croato proprio in questi minuti è allo stadio Olimpico Grande Torino per svolgere le visite mediche

Il nuovo attaccante del Torino, Josip Brekalo si trova proprio in questi minuti allo stadio Olimpico Grande Torino per svolgere le visite mediche. Il giocatore croato non aveva potuto svolgere i test ieri prima della firma sul contratto per motivi di tempo in quanto bisognava depositare il contratto in Lega entro le ore 20. Arriva in granata con la formula del prestito oneroso (500mila euro cui potrebbero aggiungercene altri 500mila di bonus) con diritto di riscatto a 11 milioni di euro.