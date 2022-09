Torino, +40% di presenze allo stadio. Ma la media spettatori è da 15° posto

In totale sono state 38.902 le presenze tra Lazio, Lecce e Sassuolo. I numeri sono in crescita rispetto alla scorsa stagione, ancora caratterizzata dal Covid-19

Il numero di spettatori nelle prime tre partite interne del Torino è cresciuto rispetto allo scorso campionato. L'avvio stagionale contraddistinto dalle vittorie con le neopromosse e il pareggio con la Lazio, oltre alla sconfitta contro l'Atalanta e i cocenti k.o. con Inter e Sassuolo, ha stuzzicato i tifosi granata che hanno popolato l'Olimpico-Grande Torino. Le presenze sono state: 16.530 contro la Lazio, 13.420 contro il Lecce (lunedì sera) e 8.952 contro il Sassuolo. Nel 2021/2022 non si superò mai la soglia fatidica delle 10mila presenza nei primi 270 minuti casalinghi (3.475 contro l'Atalanta, 9.082 contro la Salernitana e 8.646 contro la Lazio). I numeri della passata stagione vanno comunque contestualizzati. Era ancora un periodo acuto dal punto di vista della pandemia da Covid-19. Erano infatti in essere alcune restrizioni, la prima riguardava la capienza pari al 50% e poi era obbligatorio il green pass. Fatta questa precisazione, si può ben capire come nemmeno con la capienza del 50% ci si avvicinò al sold out contro Salernitana e Lazio. Diverso il discorso per il match contro l'Atalanta quando il limite di ingressi era posto a 5mila.

Il trend è quindi in crescita rispetto alla scorsa stagione, sebbene quella passata sia stata, almeno inizialmente, un'annata sui generis per le ragioni appena esposte. L'incremento di spettatori, tuttavia, non è così significativo da far veleggiare il Torino in posti felici della speciale graduatoria inerente le presenze medie allo stadio. I granata sono quindicesimi: dietro hanno soltanto Sassuolo, Monza, Cremonese, Spezia ed Empoli. La capienza dello stadio Olimpico-Grande Torino è di 28.177 spettatori; fin qui sono entrati in tre gare 38.902 spettatori (contro i 21.203 del 2021/2022), pari a 12.967 di media a partita (7.067 nel 2021/2022). A questo si deve aggiungere il numero di tessere staccate, appena 5.870; mai così pochi abbonamenti nell'epoca di Urbano Cairo. L'avvio di stagione comunque conferma che prestazioni e risultati sono più forti di tutto e se arrivano permettono allo stadio di riempirsi.