Torino, le prime parole di Masina in maglia granata: “Ho tanta energia da dare”

E' da poco arrivata l'ufficialità: Adam Masina è un nuovo giocatore del Torino. Il giocatore ex Udinese ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Torino Channel. A seguire le prime parole di Masina in granata: "E' stato molto semplice per me scegliere il Torino, è stata una tra le chiamate ricevute che più mi ha emozionato - dice il giocatore - . Dunque posso dire con assoluta certezza che volevo fare parte di questa storia".

Insieme ai tempi della Giacomense, Masina ritrova Vagnati al Torino: "Il direttore generale all'epoca era super carico e adesso ha un entusiasmo e una passione che si respira. Sono molto contento della sua chiamata, abbiamo avuto un buon confronto in questi ultimi giorni. Sono contento di averlo raggiunto". Il neo acquisto granata passa poi a parlare dell'attuale condizione fisica: "Mi sento bene, mi sento molto carico, soprattutto mentalmente. Ho molta energia da dare, non vedo l'ora di incominciare. Sono entusiasta della situazione". Per proseguire spendendo due parole sul ruolo che più preferisce: "Non ho particolari preferenze. Credo di essere un braccetto sicuramente con caratteristiche offensive e magari un quinto con caratteristiche più difensive. Quindi lì spetterà al mister decidere. Dove avrà bisogno io mi adatterò senza problemi".

Masina commenta così la sua esperienza inglese: "E' stata un'esperienza fondamentale per il mio cammino e la mia crescita. A un 24enne io auguro e consiglio un'esperienza all'estero, perchè per me è stata davvero formativa". Per poi proseguire parlando delle presenze con la Nazionale marocchina: "Farò di tutto per riconquistarla, in questi ultimi mesi non sono riuscito a essere presente. Ma sicuramente farò di tutto e combatterò per tornare in Nazionale". Masina spende due parole anche sul suo percorso calcistico in Italia e su questo Paese: "Per me l'Italia vuol dire casa, sono cresciuto qui e la mia famiglia è italiana. E' la mia patria. In questo momento sono molto contento di essere qui a Torino e non vedo l'ora di scoprire le emozioni che ha da regalarmi".

Il giocatore ex Udinese spiega poi la scelta del suo numero: "Ho scelto il numero 5, ma non c'è un motivo particolare. Al momento è un numero che mi interessava e mi intrigava. E' un numero che credo abbia una sua importanza, quindi ho deciso di portarlo con me in campo". Mentre sulle passioni risponde così: "Io vivo per il calcio. Poi amo leggere, amo passare il tempo con la mia famiglia, però la mia passione più grande è sempre stata il calcio e spero possa continuare a esserlo per tanto tempo. Inoltre non sono presente sui social, qualche anno fa ho deciso di chiudere i miei account. Non per motivi particolari, avevo semplicemente voglia di staccare un pochettino la spina".

Infine il nuovo acquisto lancia un messaggio ai tifosi: “Sono qui, sono tanto contento di essere qui al Torino. Non vedo l'ora di incominciare, ci vediamo allo stadio".

