Torino, le ultime dal Filadeflia: Singo e Lyanco ancora a parte

Report / Ancora lavoro personalizzato per Singo e Lyanco

Continua la preparazione alla sfida di sabato alle 20:45 alla Dacia Arena contro l'Udinese di Luca Gotti. I granata sono scesi in campo questa mattina al Filadeflia. La seduta di allenamento ha previsto una serie si esercitazioni con la palla come "torelli" e "possesso palla". Ancora lavoro personalizzato per Singo e Lyanco che stanno cercando di recuperare il prima possibile dai loro infortuni. Ricordiamo l'esterno ivoriano è alle prese con una distrazione al retto femorale della coscia sinistra, mentre il difensore brasiliano è stato colpito dalla lombalgia.