Torino-Lecce, le ultime dai campi: squadre in campo per il riscaldamento

20:08 - La squadra granata arriva sul terreno dell'Olimpico Grande Torino per il riscaldamento, anticipata dal Lecce

19.50 - Comunicate in via ufficiale le formazioni di entrambe le squadre ( QUI le formazioni ufficiali )

19.36 - Prevista grande affluenza allo stadio. Ancora code ai botteghini in vista del match. Si attendono più di 18.000 spettatori

19.33 - Svelato l'undici titolare granata, con alcune novità di formazione. Schuurs si prende una maglia da titolare in difesa, Ilkhan vince il ballottaggio con Linetty a centrocampo e chance per Pellegri in attacco (QUI le formazioni ufficiali)