Torino-Lecce, l’entusiasmo si fa sentire: già venduti più di 20 mila biglietti

I sette punti e il primato in classifica hanno acceso l'entusiasmo in casa Toro, pronto alla sfida contro il Lecce davanti a un'importante cornice di pubblico. Per la gara contro i salentini è già stata abbondantemente superata quota 20 mila spettatori e la vendita dei biglietti sta procedendo a gonfie vele. Tra l'altro, data la fresca riapertura delle scuole, ai ragazzi under 14 verrà regalato l'astuccio del Toro.