Torino, lo scambio Ilkhan-Vieira non ha funzionato: impiego minimo tra scelte e ko

Ilkhan-Vieira, lo scambio non ha funzionato: tra infortuni e gerarchie l'impiego è stato minimo

Irene Nicola Redattore

Tra le scelte di mercato fatte dal Torino a gennaio, una in particolare non ha dato i frutti che il club avrebbe sperato. Lo scambio tra Ilkhan e Vieira è stata un'operazione che, a un mese dalla fine del campionato di Serie A, può dirsi inconcludente. Il giocatore turco ha trovato solo briciole di spazio in blucerchiato, mentre il guineense si è infortunato prima ancora di entrare nelle rotazioni di Juric.

Torino, scambio Ilkhan-Vieira: poco proficuo per entrambi — Lo scambio tra Ilkhan e Vieira è stata un'operazione intavolata dal Torino con un duplice obiettivo. Da un lato c'era la volontà di offrire a Ilkhan più spazio per favorire la crescita del giocatore classe 2004 e l'adattamento al campionato italiano; dall'altro il club granata voleva offrire a Juric un centrocampista più fisico e già pronto per la Serie A. Ma nella pratica le cose sono andate diversamente. Ilkhan si è trovato inserito in un contesto complicato, societario e di classifica, e non è mai entrato nelle rotazioni blucerchiate: da gennaio ad oggi infatti ha disputato appena 57' in 3 presenze sulle 12 in cui era a disposizione in campionato. Vieira è stato invece praticamente sempre indisponibile. Ha una sola presenza in granata, l'esordio di inizio febbraio in Torino-Udinese, per un totale di 14' giocato; poi il centrocampista ha riportato una lesione del tendine del bicipite femorale sinistro da cui non ha ancora recuperato.

Torino, scambio Ilkhan-Vieira: operazione senza oneri — Lo scambio quindi non ha funzionato per nessuna delle parti coinvolte. Fortunatamente però la formula con cui era stato stipulato l'accordo non comportava oneri né per il Torino né per la Sampdoria. Ilkhan era infatti arrivato a Genova in prestito secco e farà quindi rientro a Torino in estate. Anche Vieira era approdato in granata in prestito ma con opzione il riscatto per l'acquisto definitivo, non con un obbligo che avrebbe limitato le opzioni del club granata.