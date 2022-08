Torino, Lukic si esalta alla prima da capitano: gol e assist contro il Palermo

Contro il Palermo, si è visto un Sasa Lukic in grande stato di forma. Anche in un primo tempo sottotono del Torino, il capitano granata ha saputo tenere le redini dei compagni, guidandoli nella ripresa alla vittoria. Ha il merito di sbloccare una gara arenatasi sullo 0-0, con una conclusione personale dalla distanza che mette in discesa i restanti 45'. In più è il giocatore più propositivo a centrocampo e l'intesa con l'amico Nemanja Radonjic è la chiave della partita e porta a due assist a firma Lukic. Il primo va in fumo con l'annullamento del gol di Radonjic (QUI la moviola), ma Sasa si rifà con gli interessi trovando il secondo per il colpo di testa di Nemanja. A partita finita, si dimostra ancora una volta all'altezza del ruolo da capitano. Lo aveva già fatto rispondendo alle domande sull'affaire Juric-Vagnati, si ripete parlando solo di gruppo e mai di sé, complimentandosi per il duro lavoro svolto dai compagni durante tutto il precampionato. Serietà, dedizione e lavoro: gli ingredienti della nuova vita di Sasa Lukic da capitano del Toro.