Torino, match day: alle 15:00 la gara con il Bologna

I granata scenderanno in campo questo pomeriggio allo stadio Renato Dall'Ara contro i rossoblu

Dopo la sconfitta con il Cagliari, oggi pomeriggio alle ore 15 il Torino di Ivan Juric scenderà in campo allo stadio Renato Dall'Ara per sfidare il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel match valido per la ventottesima giornata di campionato. Come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.