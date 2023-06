Torino, media spettatori in linea con l’era Cairo: solo 4 volte oltre i 20mila

Il Torino ha chiuso la stagione 2022/2023 con una media spettatori di 18.241 (fonte Transfermarkt); si è così attestato al 14° posto della Serie A. Giunti al termine dei primi 18 anni di presidenza di Urbano Cairo si può notare come l'andamento delle presenze allo stadio sia stato ondivago ma difficilmente il Torino è riuscito a fare meglio di quei 24.995 del 2005/2006. In quel primo campionato in Serie B i granata colsero la promozione al termine di una cavalcata esaltante. C'è da dire che quel Torino giocava ancora allo stadio "Delle Alpi", un impianto ben più capiente rispetto all'attuale "Olimpico-Grande Torino". Soltanto in altre tre stagioni il Torino è andato oltre la fatidica soglia dei 20mila spettatori: nella prima annata di Cairo in Serie A (2006/2007), nelle dodici gare a porte aperte del primo torneo condizionato dal Covid-19 (il 2019/2020) e nella straordinaria cavalcata del 2018/2019 con Walter Mazzarri in panchina. La media spettatori non ha mai superato quota 20mila né con Gian Piero Ventura, né con Sinisa Mihajlovic né tanto meno con Ivan Juric, come si evince dai dati messi a disposizione da StadiaPostcards. La media spettatori di questa stagione si colloca perfettamente in mezzo: si lascia otto campionati alle spalle, tra cui i tre di Serie B e uno ampiamente condizionato dalle restrizioni da Covid-19 (2021/2022), ed è preceduto da otto campionati (sette in Serie A e il già menzionato in Serie B nel 2005/2006). In quest'analisi non viene considerato il torneo 2020/2021 che è andato in scena per lunghi tratti a porte chiuse. Dunque, i numeri della stagione 2022/2023 non devono più di tanto preoccupare o allarmare perché sono in linea con quelli della lunga gestione Cairo.