Torino-Milan è anche Pellegri vs Okafor: entrambi alla ricerca della conferma

Il confronto tra Pellegri e Okafor, attaccanti che hanno vissuto stagioni differenti ma che sono pronti a sfidarsi

Piero Coletta 18 maggio 2024 (modifica il 18 maggio 2024 | 12:31)

Torino-Milan sarà una gara molto importante per i granata. La truppa di Juric è ancora in corsa per un possibile piazzamento europeo e di fronte c'è un Diavolo che ormai non ha più niente da chiedere al proprio campionato e alla propria stagione. In questa annata Juric spesso ha avuto difficoltà a trovare un sostituto all'altezza di Zapata, con Pellegri che ha trovato la prima rete in Serie A solo contro il Verona. Dall'altra parte c'è un Okafor che in più occasioni è stato un giocatore utilissimo a gara in corso per Pioli.

Pellegri e Okafor: spesso subentrati, ma con esiti diversi — La storia stagionale dei due giocatori è simile: loro in panchina, Zapata e Giroud pedine inamovibile. Il loro compito era quello di entrare a gara in corso come grimaldello per scardinare le difese. Il numero 11 del Toro non è riuscito quasi mai a dare il cambio dalla panchina ma le sue qualità sono comunque evidenti sebbene limitate dai tanti infortuni. In sedici gare in cui è subentrato ha lasciato il segno appunto solo una volta, proprio nell'ultimo match contro l'Hellas Verona. Okafor invece da questo punto di vista ha reso di più. Ventidue volte da subentrato e 5 gol segnati. Bilancio completamente a favore dello svizzero che ha saputo approfittare meglio di Pellegri dei minuti concessi da Pioli sia a partita in corsa che dal primo minuto.

Okafor ha convinto, Pellegri cerca la permanenza — Una stagione dunque dai volti opposti. Da un lato l'elvetico ha dimostrato sul campo di valere la maglia del Milan. Lo ha fatto da subentrato, dando spesso la sensazione di poter cambiare il canovaccio. La duttilità del giocatore ha aiutato, Pioli lo ha inserito come esterno che come punta e ora contro il Toro cercherà ancora una volta di rendersi protagonista. Pellegri invece ha pagato una forma fisica non sempre ottimale, ma comunque è apparso diverse volte come un pesce fuor d'acqua. Probabilmente perché un giocatore come lui il meglio lo dà se inizia dal primo minuto di gioco, non da subentrato. Il gol contro il Verona gli darà fiducia e Juric sembra volerlo premiare avendo affermato in conferenza stampa prepartita di essere intenzionato a schierarlo in campo anche contro il Milan.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.