LIVE! Juric presenta Torino-Milan

Redazione Toro News 17 maggio 2024 (modifica il 17 maggio 2024 | 19:14)

Vigilia di Torino-Milan, gara valida per il 37esimo turno di Serie A, è arrivato il momento del consueto incontro prematch di Ivan Juric con i giornalisti nella sala stampa dello stadio Olimpico-Grande Torino.

19.07 - Inizia la conferenza stampa.

Che partita si aspetta? "Contro di loro abbiamo sempre fatto buone partite tranne l'ultima. Mi aspetto una partita intesa. Loro hanno campioni e accelerazioni, bisogna stare attenti su tutti, ma mi aspetto una bella partita".

A cosa è dovuto il fatto che il Torino non prende mai gol nel primo tempo? "Prepariamo bene le partite con concentrazione e voglia di eseguire le cose che si preparano. Un bel dato".

Soddisfatto delle prestazioni in casa di quest'anno? "Molto. Abbiamo fatto bellissime partite, come le vittorie con Atalanta e Napoli, più altre in cui abbiamo fatto molto bene senza riuscire però a vincere. Ci sono state poche sbavature, il rendimento è stato alto".

Può essere l’ultima tua partita in casa. Quale è la tua partita giocata a Torino che ritieni migliore tra quelle fatte in casa? Quale la peggiore? “Non c’è una preferita né un’altra peggiore. Non c’è stata una partita in cui c’è stata una goduria totale e un’altra dove mi sono vergognato. Non c’è stata una partita che mi ha segnato in modo positivo o in modo negativo. Ci sono state tante belle partite fatte bene, altre meno bene. Insomma, non ci sono stati momenti che ricorderò per tutta la vita né in positivo né in negativo”.

La voglia di farsi vedere di giocatori come Dellavalle e Savva può essere importante? "Questa voglia me la aspetto da tutta la squadra. Hanno fatto una buona settimana e mi aspetto che tutti abbiano voglia di giocare bene a calcio".

Come stanno Buongiorno e Zapata? "Ci vogliono essere a tutti i costi, hanno un attaccamento importantissimo. Zapata si è allenato ieri e oggi, Buongiorno oggi. Domani facciamo un altro allenamento per provare, ma per come stanno le cose ora giocheranno tutti e due".

La qualificazione all’Europa darebbe un senso compiuto al triennio? “Per me il lavoro è già ottimo; sarebbe una ciliegina sulla torta per dire che è stato fatto un lavoro top. Però già così abbiamo portato sempre tra le prime dieci una squadra che lottava per salvarsi. Siamo vicini alla posizione europea, sarebbe fantastico”.

Lo stadio sarà pieno, sarà la prima partita dopo i fatti di Superga. Che partita si aspetta? "Mi piacerebbe vedere apprezzamento, amore, sostegno. Abbiamo ribaltato una situazione brutta, quella prima del mio arrivo. Se è possibile, vorrei un ambiente positivo, perchè questo porta a dare di più".

Sugli infortunati ci sono altre novità? "No, tolti Buongiorno e Zapata non c'è nulla di nuovo. Djidji lo porto in panchina e comincia ad allenarsi con noi".

