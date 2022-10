Torino-Milan, le ultime dai campi: iniziato il riscaldamento

Tutti gli aggiornamenti del prepartita della sfida tra granata e rossoneri valida per la 12^ giornata di Serie A

20:10 - I giocatori di movimento del Torino mettono piedi sul prato dell'Olimpico per iniziare il riscaldamento

20:02 - Anche i giocatori del Milan fanno ora il loro ingresso in campo allo stadio Olimpico Grande Torino

20:00 - I portieri del Toro fanno il loro ingresso in campo per iniziare il riscaldamento

19:51 - Vi ricordate chi sono gli ex di questa partita? Scopritelo con questo video

19:25 - Anche i giocatori del Milan sono giunti allo stadio Olimpico Grande Torino: clicca qui per le immagini del pullman rossonero

19:18 - Il Torino ha fatto il suo arrivo allo stadio con il pullman: clicca qui per vedere l'arrivo dei granata allo stadio :

19:05 - A momenti le due squadre faranno il loro arrivo in pullman allo stadio per questa partita valida per la 12^ giornata di Serie A, il fischio d'inizio sarà alle ore 20:45