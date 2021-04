Torino, Milinkovic-Savic verso la titolarità a Udine: in ballo c’è anche il rinnovo

Due i gettoni raccolti quest'anno con il Torino dall'estremo difensore serbo: in entrambi i casi subì almeno un gol

I NUMERI - Sarà un'occasione importante per il gigante classe 1997, che in queste poche partite che avrà a disposizione dovrà anche provare a convincere il Torino a rinnovargli il contratto che - in assenza di accordi - scadrà il prossimo 30 giugno 2021. Certo, non sarà decisiva la sola partita contro l'Udinese per spingere il club granata a continuare a credere nel 24enne serbo, che quest'anno in Serie A con il Torino ha fatto registrare due presenze e quattro reti subite, non demeritando ma nemmeno convincendo del tutto. Prima di tutto occorrerà capire in che categoria giocherà il Torino l'anno prossimo, poi ovviamente è da verificare chi saranno direttore sportivo e allenatore. Intanto però sarà valutato un intero percorso di un giocatore che è di proprietà Toro dal 2017 e che fino ad oggi non è mai riuscito a imporsi davvero, nemmeno nelle esperienze in prestito con Ascoli, Spal e Standard Liegi.