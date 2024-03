Torino-Monza 1-0: Juric in conferenza: “Sanabria? Per noi è sempre fondamentale”

Le dichiarazioni del tecnico granata al termine della sfida vinta contro il Monza nella 30^ giornata di Serie A

Federico De Milano Redattore 30 marzo 2024 (modifica il 30 marzo 2024 | 18:59)

Al termine di Torino-Monza, gara valida per il 30° turno di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric, dopo essere intervenuto ai microfoni dei broadcaster, ha commentato il match anche in conferenza stampa. Di seguito le sue risposte alle domande dei molti giornalisti presenti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino.

Come è cambiato il Toro nella ripresa?"Grande primo tempo, come mi aspettavo. Abbiamo fatto dei cross dove li abbiamo bucati bene e concesso poco in difesa, oltre a tanto dominio con il possesso palla. Il secondo tempo è stata una conseguenza del primo".

Così si sblocca Sanabria?"No, ha pagato un po' di problemi al tendine e ha saltato qualche allenamento. Per me è stato un po' sotto il suo livello per due o tre settimane ma adesso è stato una settimana a riposo con cure speciali e oggi si è visto che sta meglio. Accelerazioni, cuore e voglia, per noi è sempre stato fondamentale e sono convinto che può far tanto in queste ultime otto partite".

Il Torino oggi era più in palla del solito?"Penso che abbiamo fatto meglio altre volte come con Lazio e Fiorentina. Ma la squadra da mesi non sbaglia una partita e offre prestazioni con continuità, i risultati sono solo una conseguenza".

Come può arrivare il Toro in Europa?"Dobbiamo avere mentalità; i giocatori del Torino a prescindere da chi sono devono avere una mentalità giusta. Il popolo del Toro vuole sempre lottare per l'Europa e anche noi vogliamo questo".

Galliani ha criticato le decisioni arbitrali."Non mischiamo le cose, nelle ultime due partite con il Monza ci sono state cose mai viste. Oggi invece, tutto giusto".

La partita è finita con l'espulsione?"No. A me piace tanto il Monza, ha un mix di esperti e talenti giovani, mi piace come allena Palladino. Con i lanci lunghi per Djuric ci potevano essere pericoli fino alla fine e c'era da essere concentrati".

Il Toro oggi ha vinto una partita sporca?"Il Torino è stato decisamente superiore al Monza sotto molti aspetti, sia nel possesso palla che nei tiri. Sarebbe una tragedia non vincere questo tipo di gare".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.