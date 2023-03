Torino-Napoli 0-4, il tabellino: un cartellino giallo per parte

Il Torino cade in casa contro un Napoli infermabile che si impone con un netto 0-4. Decisivi per gli azzurri sono stati i due gol di Osimhen oltre a quello di Kvaratskhelia e poi nel finale anche il quarto di Ndombele. Dal punto di vista disciplinare è stata una partita molto corretta con soli due cartellini gialli, uno per parte. A finire sul taccuino dell'arbitro sono stati Gravillon per il Toro nel primo tempo e poi Ndombele per il Napoli nella ripresa.