Torino-Napoli 0-4, Juric in conferenza: “Differenza enorme di qualità, ma si poteva di più”

Redazione Toro News

Al termine della sfida tra Torino e Napoli, valida per la 27esima giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric, dopo essere intervenuto ai microfoni dei broadcaster, ha commentato la partita anche in conferenza stampa. Di seguito le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa al "Grande Torino".

Si poteva fare qualcosa in più?

"Primo gol l'abbiamo regalato, il secondo è un calcio d'angolo in cui abbiamo fatto male. Peccato per il gol non fatto e non essere riusciti a far gol quando ci esprimevamo bene. Ho poco da rimproverare se non poca attenzione in certi momenti"

Il popolo partenopeo è stato molto partecipe. Cosa ne pensa?

"Bene per Napoli questo seguito, non bellissimo invece subire in casa quello che abbiamo subito oggi...

Cosa si poteva fare meglio?

Questa partita può servire a capire in che direzione prendere, che accelerazioni hanno, quello che manca. Ti induce il Napoli a fare errori, ma certe cose potevamo evitarle. Con il Napoli è dura, ho visto cose importanti. Ma il primo gol su fallo laterale non devi regalarlo.

Da cosa ripartirai?

"A me questa partita è servita molto per capire dove bisogna crescere. Ci hanno colpito sul piazzato, nell'astuzia del rigore e nel contropiede... Hanno colpito in tutti i modi. La differenza di qualità è enorme, ma la squadra a momenti doveva fare meglio. Il rigore l'abbiamo abbastanza regalato. Gli episodi sono stati dalla loro parte e loro sono già forti"

Come mai Gravillon e Linetty invece di Djidji e Ilic?

"Djidji soffre di pubalgia. In settimana ho visto meglio Linetty e Ricci rispetto a Ilic, si sono allenati meglio. L'ultima partita di Ivan non mi è piaciuta molto. Nella mia testa avevo in mente i cambi e mi immaginavo di poter fare i cambi giusti. Ilic deve crescere, è stato condizionato dall'infortunio. A tratti abbiamo visto belle cose ma c'è tanto da lavorare per alzare il livello di passaggi, contrasti e dinamicità"

Può essere un bagno d'umiltà per Schuurs la partita di oggi?

"Non farei un'analisi così. Ha fatto fatica sul quarto gol contro un grandissimo giocatore come Osimhen. Anche Simeone è un giocatore forte. Io e lo staff abbiamo idee chiarissime sul valore dei giocatori, non Schuurs ma anche tanti altri"

Come giudica la prestazione di Vlasic e come sta?

"Dopo un mese non è andato male, secondo me non ha fatto male. Ha preso una botta quando è uscito, non è niente. O almeno spero. Io non considero questa partita di Vlasic nel contesto post Mondiale. Dopo il Mondiale ha perso la brillantezza, ha fatto la partita e da lui mi auguro grandi livelli nelle ultime undici partite"

Come mai Buongiorno dalla panchina?

"Volevo avere fisicità a partita in corso. Volevo più opzioni"