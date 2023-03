Torino-Napoli 0-4, Osimhen: “Dare sempre il massimo, questa è la strada giusta”

Al termine della sfida tra Torino e Napoli, valida per la 27esima giornata di Serie A, Victor Osimhen è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni: "Mi congratulo con la squadra, siamo rimasti sorpresi per quanti tifosi ci fossero oggi e il loro supporto è stato fantastico per questa importante vittoria. Vogliamo dare questo premio ai tifosi che sono tanti anni che aspettano ma l'importante è continuare a dare sempre il massimo, questa è la strada giusta".