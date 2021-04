Torino-Napoli, i granata trovano gli azzurri nel momento più sfavorevole

Il Napoli ha appena rifilato un sono 5-2 alla Lazio ed è in piena corsa Champions. Ma anche i granata sono in un buon momento e la necessità di fare punti non è certo minore: scontro tra due squadre che stanno bene e hanno un obiettivo

Andrea Calderoni

Alle 18.30 di lunedì il Torino tornerà in campo. Lo farà in casa, lo farà contro un’altra big del campionato dopo la Roma, ultima avversaria dei granata presso lo stadio “Grande Torino”. Sotto la Mole, infatti, arriverà il Napoli di Gennaro Gattuso che è in piena lotta per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La squadra di Davide Nicola, invece, è reduce dal pareggio per 1 a 1 al “Dall’Ara” di Bologna. Belotti e compagni avrebbero meritato qualcosa in più per quanto prodotto. La classifica continua ad essere delicata: il Cagliari terzultimo è a meno 3, mentre il Torino è in compagnia del Benevento a 31 ma con un match ancora da disputare. Proprio per questo motivo i granata non potranno sbagliare la partita di lunedì contro i partenopei.

RENDIMENTO GRANATA - Il Napoli sarà la penultima big sul cammino dei granata, escludendo il recupero con la Lazio. Alla terzultima, difatti, ci sarà il Milan mentre nel mezzo si inseriranno i match con Parma e Verona. Il Torino si presenterà alla gara di lunedì forte di addirittura quattro risultati utili consecutivi e soprattutto di 8 punti all’attivo negli ultimi 360 minuti, roba unica in questa travagliata stagione per il mondo granata. La striscia di risultati utili di fila non è la più lunga del torneo, poiché a cavallo tra girone d’andata e girone di ritorno maturarono ben sei partite senza sconfitte ma la media punti fu più bassa con cinque pareggi e una sola vittoria. Tra l’altro in casa da quando è arrivato Nicola il Torino ha perso una sola volta, contro la capolista Inter. Il rendimento, nonostante i successi con Sassuolo e Roma, resta insufficiente e la salvezza passerà anche e soprattutto dai risultati che verranno ottenuti dai granata tra le mura amiche da qui alla fine del campionato.

NAPOLI - Di sicuro, però, il Torino trova il Napoli nel momento meno consigliato per incrociare gli azzurri. Il 5 a 2 rifilato alla Lazio nel posticipo di giovedì ha messo la ciliegina sulla torta a uno scorcio di stagione estremamente positivo. Il Napoli in campionato ha perso soltanto una delle ultime dieci gare disputate, quella di Torino contro la Juventus. Ha ottenuto sette vittorie negli ultimi dieci turni e ha rimontato prepotentemente in classifica. Gattuso ha vissuto settimane complicate sotto il Vesuvio circa un girone fa, mentre ora sembra lanciato con i suoi uomini verso la Champions League che ancora dista due lunghezze. Torino-Napoli sarà, dunque, una sfida tra due compagini in condizione che stanno vivendo il loro miglior momento della stagione e che hanno necessariamente bisogno di punti per le rispettive battaglie, quella salvezza e quella per la Champions League.