Torino-Napoli, le formazioni ufficiali: riecco Vlasic, fuori Ilic e Buongiorno

Si rivede Vlasic dal 1' nella squadra scelta da Juric per affrontare il Napoli. Sulla trequarti scelte quasi obbligate date le assenze di Miranchuk e Karamoh, così torna subito titolare il croato al fianco di Radonjic. In mezzo al campo spazio alla coppia Ricci-Linetty, in difesa c’è Gravillon al posto di Djidji. Sugli esterni si rivede Vojvoda.