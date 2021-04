Torino, Nicola si racconta: “Il primo derby, il cerchio a fine gara, il Filadelfia e…”

Davide Nicola si racconta ai microfoni di Dazn in vista del suo primo derby della Mole da allenatore del Torino. Il tecnico granata, con l'emittente che trasmetterà la diretta tv del derby, spazia da aspetti prettamente personali a temi di attualità, toccando tanti spunti di riflessione. "Per me il Toro rappresenta la giusta sintesi professionale ed emotiva - inizia Nicola -. sono consapevole di essere in una squadra di prestigio, un grande club e la parte emotiva è la soddisfazione e gratificazione di rappresentare la nostra gente".