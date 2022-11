Torino, oggi la ripresa al Filadelfia: assenti i Nazionali

Dall'8 al 17 dicembre poi la squadra di Juric partirà per il ritiro in Spagna

Oggi - lunedì 28 novembre - il Torino riprenderà gli allenamenti al Filadelfia. Sotto lo sguardo attento di Juric, i granata torneranno in campo dopo aver disputato l'ultima gara ufficiale a Roma lo scorso 13 novembre. Assenti al Fila ovviamente i 5 Nazionali impegnati nei Mondiali che si stanno svolgendo in Qatar (Lukic, Milinkovic-Savic, Radonjic, Vlasic e Rodriguez) e gli infortunati Schuurs e Aina. Saranno infine da valutare le condizioni di Pellegri (che non ha preso parte all'amichevole con l'Italia Under 21). Inoltre oggi scenderanno in campo proprio 4 granata: i serbi sfideranno il Camerun alle ore 11, mentre Rodriguez con la sua Svizzera affronterà il Brasile.