Torino, oggi seduta di allenamento nel pomeriggio. Tre i nazionali in campo

Continua la preparazione per la sfida con la Salernitana. Intanto oggi Lukic, Aina e Warming in campo

Continua l'avvicinamento a Torino-Salernitana, partita in programma per questa domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico "Grande Torino". Per i granata oggi è in programma una nuova seduta di allenamento pomeridiana, alla quale non parteciperanno però i ragazzi impegnati con le rispettive nazionali. In particolare oggi in 3 scenderanno in campo. Aprirà Warming, che con l'Under 21 della Danimarca, alle 16, affronterà il Kazakistan in trasferta. Seguirà Aina, impegnato in Capo Verde-Nigeria, e chiuderà Lukic, che alle 20:45 con la sua Serbia affronterà l'Irlanda per una sfida valida per le qualificazioni ai mondiali del 2022.