Torino, pacchetti a prezzi speciali per i match contro Fiorentina e Inter

Tutte le info sul pacchetto messo a disposizione dalla società granata: canali di vendita, costi e modalità di accesso allo stadio

Da oggi - venerdì 5 maggio - alle ore 16:00 il Torino metterà in vendita un pacchetto a prezzi speciali per le ultime due partite dei granata in programma allo Stadio Olimpico Grande Torino. La prima sarà Torino-Fiorentina, domenica 21 maggio alle ore 15:00, poi sarà la volta del match contro l'Inter.

Il comunicato del Torino FC — Il Torino F.C. S.p.A. comunica che da venerdì 5 maggio dalle ore 16:00 sarà in vendita il PACK a prezzi speciali per FIORENTINA E INTER.

CANALI DI VENDITA

- on line sul sito

- Biglietteria Nord Stadio Olimpico Grande Torino (da lunedì a venerdì orari 10-13 e 14-18)

- Punti vendita abilitati Vivaticket

PREZZI:

40 euro in Curva Maratona (15 euro per gli Under 16)

35 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16)

60 euro in Distinti Granata (30 euro per gli Under 16)

80 euro in Tribuna Granata (40 euro per gli Under 16)

180 euro in Poltroncine Granata (90 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni