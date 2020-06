Torino-Parma 1-1, Nkoulou: “Teniamoci questo punto e continuiamo a lottare”

Al termine della gara tra Torino e Parma ha parlato Nicolas Nkoulou. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Torino Channel: “Abbiamo iniziato bene la partita e abbiamo fatto un bel gol. Poi abbiamo preso il pari e ci ha fatto male. Ma stiamo lavorando bene e speriamo di poter ottenere i tre punti nella prossima partita. Stiamo lavorando bene. Credo che dobbiamo allenarci ancora di più in vista della prossima partita”. Sull’esultanza (LEGGI QUI): “Molto significativa. Ho pensato a mio fratello Floyd, che per me è importante”.

Sulla prestazione della squadra: “Una buona prova. Non abbiamo vinto, ma non abbiamo nemmeno perso. Ora teniamoci questo punto e poi continuiamo a lottare partita per partita. Ora sarà necessario riposare bene in vista della prossima partita”.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android