Torino-Parma, le ultime dai campi: in curva Primavera il ricordo degli Invincibili

Dallo stadio Olimpico Grande Torino, ecco il prepartita del match che vede affrontarsi i granata di Nicola e gli uomini di D'Aversa

20.34 - Squadre ormai rientrate, tutto pronto per l'inizio della gara. Rimanete collegati su Toro News per la diretta testuale dell'incontro e tutti i contenuti del post partita

20.26 - Ultimi tiri in porta per gli attaccanti granata: sta per terminare il riscaldamento