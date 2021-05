Torino-Parma, Baselli prepartita: “Serve vincere: sbagliate troppe partite così”

Le parole dei protagonisti prima dell'inizio della gara tra Torino e Parma valida per la 34^ giornata di Serie A

Poco prima dell'inizio del match Torino-Parma, valido per la 34^ giornata di Serie A, Daniele Baselli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Credo che stasera vogliamo solo prenderci i 3 punti perché in questa stagione queste partite qua le abbiamo quasi sempre sbagliate e oggi non possiamo permetterci di farlo; siamo determinati a vincere. Per quanto mi riguarda voglio lasciarmi alle spalle tutti i problemi che ho avuto e stasera ho l’opportunità per dare una mano alla squadra.”