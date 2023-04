Torino, Pellegri ha la fiducia di Juric ma deve dare garanzie. E il club lo valuta

Pietro Pellegri scalpita. L'attaccante granata cerca di ritagliarsi di nuovo uno spazio nell'attacco granata dopo quattro mesi di infortunio per rilanciarsi in primis, ma anche per mandare un segnale al Torino e far vedere al club di aver fatto la scelta giusta scegliendo di puntare su di lui.

Le ultime nove partite di campionato saranno molto importanti per un Pellegri che ha tanto da dimostrare in poco tempo. Juric è parso contento del suo ingresso in campo contro la Roma ("Oggi è entrato bene. Tecnicamente può migliorare molto ma ha fatto cose giuste") e ha parlato di come lo staff stia lavorando con lui affinché possa trovare un equilibrio fisico. Pellegri può essere una risorsa per questo Toro secondo il tecnico croato: "Ha quella forza fisica che permette di reggere un certo tipo di contrasti".

Torino, Pellegri rientra per scacciare le tentazioni di mercato del club

Servirà continuità, prima ancora che nelle prestazioni nella tenuta fisica. Pellegri ha dimostrato di poter far bene, ma non di poter reggere sulle proprie spalle il peso dell'attacco granata per via dei continui infortuni. Ora dovrà dare per forza delle garanzie diverse anche per convincere il Toro a non andare a caccia sul mercato di un terzo attaccante da affiancare a lui e Sanabria per la prossima stagione. Nove partite non sono molte, ma sono sufficienti per lasciare il segno in un finale in cui il Toro cerca di scollarsi da quella "zona grigia" che poco piace a Juric. Pellegri sarà chiamato a fare la differenza.