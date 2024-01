Torino, per Sazonov minuti con Napoli e Genoa: Juric lo reintroduce nelle rotazioni

Due presenze nelle ultime due gare per il georgiano, che Juric sta piano piano integrando nelle rotazioni difensive

Luca Bonello Redattore

Nel match di Marassi contro il Genoa, Ivan Juric ha scelto Saba Sazonov per sostituire Djidji all'84', dandogli così nuovamente fiducia dopo il ritorno in campo nel 3-0 casalingo contro il Napoli. Due presenze consecutive quindi per il georgiano, che piano piano sta tornando a farsi vedere sul terreno di gioco dopo un periodo di due mesi e mezzo in cui, tra infortuni e scelte tecniche, non ha disputato nemmeno un minuto con la maglia del Torino.

Juric e la stima verso Sazonov: "Sta facendo passi in avanti" — Gradualmente, Juric sta reintroducendo Sazonov, un giocatore per il quale, di recente, non ha mancato di spendere parole al miele. "Ha una mentalità pazzesca, vuole migliorarsi ogni giorno. Sta facendo passi in avanti, non è facile non giocando. Sono convinto che ci darà una mano in questo campionato" ha infatti detto il tecnico croato, che contro il Genoa l'ha preferito a David Zima, a dimostrazione che, al momento, dopo i titolari, Sazonov è la prima scelta in difesa.

Sazonov, il lavoro in allenamento paga: Juric apprezza e gli concede minuti — Forte della stima di Juric, Sazonov sa che, lavorando bene in allenamento, può arrivare a guadagnarsi sempre più spazio nel Torino del presente e del futuro. Oggi, il georgiano è già perfettamente integrato nelle rotazioni difensive, ma per fare quello step in più e conquistarsi un posto da titolare servirà del tempo. Intanto, il difensore continua a fare il suo durante la settimana e Juric apprezza: le due presenze nelle ultime due gare sono infatti un segnale che va in questa direzione.

