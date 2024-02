Torino, quale difesa col Sassuolo? Tre ballottaggi per tre posti

Nell'arco di questa stagione di Serie A la difesa del Torino ha spesso cambiato faccia per adattarsi ai tanti infortuni, con Juric che ha modificato in più occasioni il terzetto difensivo. Con il pesante infortunio di Schuurs , l'indisponibilità di Djidji nella prima parte di stagione e il nuovo infortunio di Buongiorno sono stati molti i giocatori che sono scesi in campo in difesa: da Tameze a Sazonov , passando per Masina che ha dovuto esordire dopo pochi giorni dal suo arrivo in granata. Anche con il Sassuolo il tecnico croato arriva con 2 titolari su 3 indisponibili - Buongiorno e Schuurs - e con il terzo non al massimo della forma, ovvero Ricardo Rodriguez.

La possibile difesa titolare contro il Sassuolo

Contro i neroverdi non sarà facile per Juric scegliere chi schierare dal primo minuto. Il terzetto più probabile è quello composto da Rodriguez, Lovato e Djidji, ma il ballottaggio rimarrà aperto fino a poche ore dalla partita. Come ha confermato Juric in conferenza stampa infatti, Ricardo Rodriguez non è al meglio e non è dunque da escludere che al suo posto giochi Masina. Anche Lovato rimane in ballottaggio con Sazonov, mentre Djidji si giocherà il posto con Tameze, con il primo che parte da favorito. Per quanto riguarda l'assetto tattico vedremo invece il braccetto di sinistra (Rodriguez/Masina) a marcare Laurientè, il centrale (Lovato/Sazonov) su Pinamonti e infine il terzo di destra (Djidji/Tameze) su Volpato.