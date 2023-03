Torino, quanti punti servono per il settimo posto? Il passato dice che…

Il Toro deve aumentare la media punti a partita per puntare seriamente alla qualificazione alle coppe europee

Giacomo Stanchi

Il settimo posto sarà utile per la qualificazione in Conference League? Ancora non si sa, visto che tre delle quattro squadre semifinaliste di Coppa Italia sono oggi sotto il sesto posto. Non solo: le vicissitudini giudiziarie della Juventus (e forse di altre squadre) faranno sì che potrebbe essere utile a tal fine anche l'ottavo? Domande che attendono risposte, intanto si può fare un confronto con le ultime edizioni della Serie A può essere utile per capire se il Torino sta andando a un ritmo europeo o meno prendendo in considerazione una possibile quota-settimo posto.

Il Toro al momento ha ottenuto 37 punti in 26 partite, bottino che ha permesso ai granata di giungere ad un punto dal settimo posto, occupato dalla Juventus a quota 38 a causa della penalizzazione. Il Torino, però, paragonando il risultato attuale a quelli degli scorsi campionati delle squadre che hanno ottenuto il settimo posto, ha bisogno di fare almeno altri 25 punti per arrivare a quei 62 punti che sono bastati 3 volte su 4 dal 2018-19 in poi.

Settimo posto: di solito servono 62-63 punti — Di sicuro il Toro è in linea per fare un salto in avanti rispetto agli ultimissimi anni. Non solo rispetto alle negative stagioni 2019/2020 e 2020/2021, che videro i granata navigare nei bassifondi della classifica dopo 26 giornate. Alla prima stagione sotto la Mole Juric era arrivato a quota 34 nelle stesse giornate, ma il settimo posto della Fiorentina distava ben 8 punti. I viola, poi, conclusero la stagione con l'accesso alla Conference League in cui ancora adesso sono in corsa. Nel 20-21 a questo punto del campionato al settimo posto risiedeva la Lazio a 44 (i biancocelesti arrivarono a 68, sesti). L'anno precedente settimo era il Napoli che poi concluse il campionato nella stessa posizione a 62. Il 2018-19 fu l'anno dell'arrivo del Torino ai preliminari di Europa League (poi eliminato dal Wolverhampton) e alla 26esima si trovava a quota 41 all'ottavo posto per poi concludere in una posizione più avanti con 63, superando l'Atalanta.

Toro, bisogna alzare la media punti e sperare... — Il Torino di oggi ha una media punti di 1,423 punti a partita e per ottenere i 62 punti, solitamente necessari per arrivare al settimo posto, bisogna che termini la stagione con 1,631, facendo almeno perciò più di due punti a partita in questo finale. È un compito che sembra essere molto complicato. C'è, però, da dire che nelle ultime giornate le squadre che lottano per qualcosa, storicamente, hanno sempre una costanza maggiore nei risultati, in particolare contro chi non ha nulla da chiedere a questo campionato. I granata devono trovare la continuità nei risultati che in questo inizio di 2023 è mancata, ne sono esempi eclatanti le gare con Spezia, Salernitana, Verona, Cremonese ed Empoli. Già solo tramutando i pareggi con i grigiorossi, i campani e gialloblù in vittorie la media punti sarebbe di 1,653 a partita, quindi perfettamente in linea con l'obiettivo settimo posto. Il Torino può e deve dire ancora tanto in questa stagione: il traguardo può sembrare arduo, ma non è irraggiungibile. L'Atalanta è a 5 punti e ci sarà lo scontro diretto a Torino. Per il momento pensare partita per partita, come predica Juric, può essere il modo migliore per fare bene.