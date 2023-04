Torino, Radonjic si ferma: lesione al retto femorale sinistro

Infortunio per Nemanja Radonjic

Tegola per il Torino alla vigilia di Torino-Atalanta. Si ferma infatti Nemanja Radonjic, reduce da un periodo positivo. Come comunicato dal club granata tramite comunicato ufficiale, il trequartista serbo si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del retto femorale sinistro. Le condizioni di Radonjic verranno monitorate giorno per giorno dallo staff granata a seconda dell'evolversi dell'infortunio.