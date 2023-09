Torino, Ricci e la Lazio: dal corteggiamento allo sfogo di Vagnati

"Sono venti giorni che non sentiamo più la Lazio, ma niente, zero. Venti giorni, capisce? Non è che la Lazio mi ha chiamato di recente e mi ha fatto un'offerta. Su Ricci sono venti giorni che la Lazio prende in giro tutti" aveva detto a Tag24 Davide Vagnati, spiegando con toni sicuramente forti la reale situazione. Un intrigo di mercato e niente in più insomma, con il club di Lotito che alla fine ha preferito puntare su Rovella e il già biancoceleste Cataldi come opzioni per la regia. Ricci - essendo scuola Empoli - è un giocatore che piace a Sarri, proprio per come lavorino in Toscana e per come intenda il ruolo di regista il tecnico laziale. Eppure alla fine non successe nulla.