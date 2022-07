Torino, ricominciano i pranzi obbligatori: anche così Juric ricostruisce

Oggi - lunedì 4 luglio - è partita ufficialmente la nuova stagione del Torino 2022/2023. Questa mattina il gruppo squadra granata - a cui dovranno unirsi ancora i nazionali nei prossimi giorni - si è ritrovato al Filadelfia per il primo allenamento della stagione. Il ritrovo - come raccontato qui sulle nostre colonne - è stato alle 8.30: dopo la riunione e la seduta in palestra, la squadra ha svolto la seduta sul campo secondario del Filadelfia. Al termine dell'allenamento la squadra ha pranzato tutta insieme in un hotel di zona Lingotto, luogo dove spesso i granata fanno i ritiri prepartita.