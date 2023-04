Torino, ricordi Maggiore? Da promesso sposo agli infortuni di Salerno

Classe 1998 di Genova, Maggiore a La Spezia ha vissuto un crescendo emozionante, soprattutto nel calcio moderno dove raramente si può apprezzare un legame così profondo tra un calciatore e una squadra. Maggiore è stato, infatti, capitano dei liguri dopo la trafila nel settore giovanile: con la Prima Squadra ha sfiorato le 200 presenze (188 per la precisione in tutte le competizioni) e ha segnato ben 18 gol, sfornando 14 assist. Tutto questo ad appena 24 anni. In estate è passato alla Salernitana per vivere una stagione da protagonista, ma in granata ha totalizzato lo scarso score di 13 presenze e due ammonizioni. Il ragazzo a dicembre, durante la pausa per il Mondiale in Qatar in un amichevole con il Fenerbahce, è incappato in un brutto infortunio (una lesione al quadricipite sinistro) che lo ha tenuto lontano dal campo per lunghi mesi, complice anche un nuovo problema muscolare.

Maggiore, il nuovo infortunio e la nuova assenza di domenica

A fine febbraio Maggiore era tornato in campo e aveva giocato tre partite contro Monza, Spezia e Samp. Ma ha saltato la gara con l'Inter e non ci sarà neanche domenica a Torino per un nuovo problema muscolare. Si può dire che per il classe '98 sia stata una stagione maledetta. La stima di Sousa c'è e lui si è dimostrato un calciatore valido, ma i numerosi stop lo hanno fatto giocare sicuramente molto meno di quanto sperasse. Al Toro in estate sarebbe servito un altro centrocampista per sostituire Pobega e Mandragora. Il Torino avrebbe potuto affondare il colpo a condizioni peraltro non astronomiche (circa 4 milioni), perchè il giocatore era in scadenza di contratto dallo Spezia. Ma evidentemente le caratteristiche fisiche e tecniche di Maggiore non hanno convinto tutti in seno al Torino. In estate arrivò il solo Ilkhan, mentre a gennaio il Torino ha sostituito il partente Lukic con Ilic. Solo il futuro dirà se evitare di prendere Maggiore sia stata una scelta giusta o meno, ma di certo il Torino ha già avuto a che fare con un numero sufficiente di infortuni.