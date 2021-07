Torino, Rodriguez al lavoro a Santa Cristina. Gli altri in hotel, poi riposo

Giornata di scarico per il gruppo, Bremer e Kone impegnati nel recupero dai rispettivi infortuni

Giornata di scarico per il Torino a Santa Cristina: come di consueto in questo ritiro, ogni due giorni di lavoro ce n'è un terzo in cui Ivan Juric e lo staff tecnico permettono al gruppo di recuperare le energie. Quest'oggi al "Mulin da Coi" di Santa Cristina c'è il solo Ricardo Rodriguez al lavoro: il nazionale svizzero, che si è unito al gruppo due giorni fa, deve mettersi al pari degli altri dal punto di vista atletico. Al campo c'è anche Ben Lhassine Kone che continua la fisioterapia per recuperare dalla distrazione all'adduttore della coscia sinistra.