Toro, sorpresa Gemello: il portiere si prende la scena e può restare in granata

Il portiere classe 2000 è rientrato in granata dopo un anno di prestito al Renate, in questo ritiro si sta giocando la riconferma

Federico De Milano

Nell'amichevole giocata ieri tra Torino e Brixen al "Mulin da Coi" c'è stata una gradita sorpresa per mister Ivan Juric. Il tecnico granata ha potuto osservare un'ottima prestazione di Luca Gemello, giovane portiere l'ultimo anno in prestito al Renate (è stato uno dei migliori portieri del girone A di Serie C), che ha giocato il primo tempo dell'amichevole tra le fila degli altoatesini. L'estremo difensore classe 2000 ha risposto con una bella prestazione, tanto da essere definito da molti il migliore in campo per questa partita.

LE PARATE - Che Gemello avesse buone doti lo si era già capito nella stagione in Primavera e soprattutto l'anno scorso, quando ha giocato con il Renate. Ora sta mettendo a frutto la sua crescita durante questo ritiro dove, a detta di molti, è sempre uno dei migliori negli allenamenti. L'amichevole di ieri contro il Brixen ha confermato questa tendenza e nonostante l'estremo difensore scuola Toro abbia giocato solo i primi 45 minuti è stato uno dei migliori in campo, facilitato a mettersi in evidenza dal fatto che come era prevedibile il Torino ha giocato a una sola porta. Gemello ha compiuto almeno tre parate di ottima fattura (su Lukic e due volte su Linetty) salvando il risultato e facendo sì che i compagni del Toro sbloccassero il risultato solo alla mezzora con Verdi. Per lui è stato un allenamento vero insomma, avendo dovuto fronteggiare giocatori di Serie A. Nell'intervallo ha dovuto lasciare il posto al collega Razvan Sava ma ci saranno altre occasioni nei prossimi match amichevoli per rivederlo all'opera e testarne ancora le qualità.

CONTRATTO - Gemello nella passata stagione ha difeso egregiamente i pali del Renate ed è arrivato in ritiro per essere valutato da Juric come tutti i giocatori sotto contratto con il Torino. L'attuale accordo tra il portiere classe 2000 e la società granata scadrà tra poco più di 11 mesi. Per questo motivo la dirigenza del Toro è intenzionata ad offrire il rinnovo di contratto all'ex portiere della Primavera che dovrebbe anche rimanere in rosa come terzo portiere per il prossimo campionato. Fino ad ora questa è stata un'estate di grandi rivoluzioni per quanto concerne il pacchetto dei portieri nella rosa del Torino. Sirigu ha rescisso il contratto che lo legava al club granata e al suo posto è stato preso Berisha con Milinkovic-Savic promosso al ruolo di titolare. In questa situazione di grande incertezza il giovane Gemello potrà dire la sua e provare a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel Torino.