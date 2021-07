Torino, l’estate da titolare di Milinkovic-Savic: col Bochum osservato speciale

Dopo l’addio di Sirigu è stato scelto dalla società e da Ivan Juric come portiere titolare, gli è stato rinnovato il contratto e sta dunque vivendo la sua prima estate con questo ruolo

Nell’estate del 2016 il Torino, inizialmente, scommise sul 23enne Alfred Gomis come portiere titolare. Le cose non andarono come sperato: Alfred sbagliò qualcosa di troppo nelle amichevoli estive e il tecnico di allora, Sinisa Mihajlovic, decise di togliergli la fiducia. Così a fine mercato il Torino prese Joe Hart in prestito. Col senno di poi fu una scelta rivedibile, visto che l’esperienza dell’inglese non fu indimenticabile sotto l’aspetto tecnico e fu il preludio del suo declino, mentre il secondo dei Gomis sta avendo una carriera di tutto rispetto. Oggi Vanja Milinkovic-Savic vive una situazione per certi versi simile: dopo l’addio di Sirigu è stato scelto dalla società e da Ivan Juric (probabilmente per i motivi descritti in questo articolo) come portiere titolare, gli è stato rinnovato il contratto e sta dunque vivendo la sua prima estate con questo ruolo, a 23 anni, e un po’ a sorpresa, visto che non è stato sempre irreprensibile nelle opportunità che ha avuto durante le stagioni precedenti.