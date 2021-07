Calciomercato Torino, il punto: Karamoko ipotesi prestito, Meité saluta

Perché il calciomercato del Torino possa decollare si aspettano le valutazioni finali di Ivan Juric al termine del ritiro di Santa Cristina. Arrivati al giro di boa in Val Gardena, il tecnico croato ha già fatto alcune valutazioni, una riguarda Ibrahim Karamoko. Il trequartista classe 2001, dopo non aver disputato neanche un minuto durante l'amichevole contro l'Obermais Merano, ha lasciato il ritiro prima di quella con il Brixen. La bocciatura di Ivan Juric apre a diversi scenari per il futuro di Karamoko: la società granata potrebbe valutare un prestito.