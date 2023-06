Torino, rompete le righe: il 10 luglio il via della nuova stagione

Con la gara con l'Inter si è chiusa la stagione 2022/2023 dei granata, che si raduneranno il 10 luglio per dare il via alla nuova annata

E' terminata ufficialmente la stagione 2022/2023 del Torino. La sconfitta contro l'Inter di ieri, sabato 3 giugno, è stato l'ultimo atto di un campionato iniziato ad agosto e terminato 10 mesi dopo, con in mezzo anche lo stop per il Mondiale. Per i granata, è adesso il momento delle vacanze, utili per ricaricare le batterie in vista della prossima annata. Stando a quanto appreso dalla redazione di TN, l'inizio della nuova stagione è fissato per il 10 luglio, ma le date del programma estivo sono ancora da ufficializzare. Nel frattempo, alcuni granata, prima delle ferie, dovranno ancora disputare qualche partita con le loro nazionali.