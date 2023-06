Torino-Inter 0-1: la Maratona riserva un tributo alla squadra

Al triplice fischio due minuti in cerchio per la formazione granata con Ivan Juric in mezzo ai suoi giocatori

Quasi due minuti in cerchio per il Torino al triplice fischio del match contro l'Inter, al triplice fischio della stagione 2022/2023. Ivan Juric in mezzo al gruppo granata a incoraggiare e crediamo ringraziare tutti, dal primo all'ultimo, per una stagione ricca di difficoltà ma sportivamente molto positiva, sebbene l'ottavo posto sia sfumato dopo il k.o. con i nerazzurri. Nel secondo tempo i granata ci hanno provato in ogni modo e soprattutto negli ultimi venti minuti hanno assediato l'Inter. Gli ultimi frame della stagione sono stati quindi in mezzo al campo, prima della passerella sotto la Maratona e negli altri settori dello stadio. Tanti gli applausi per Alessandro Buongiorno e compagni distribuiti un po' dovunque. L'epilogo, amaro dal punto di vista del risultato, è stato invece molto toccante ed emozionante intorno all'impianto. Qualche figlio è sceso sul rettangolo verde e ha accompagnato il proprio papà nella passeralla conclusiva. Molti granata si sono concessi per le foto e per il lancio delle magliette.