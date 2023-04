Torino-Salernitana 1-1, Buongiorno: “Questo risultato ci sta un po’ stretto”

Al termine della sfida tra Torino e Salernitana, valida per la 30^ giornata di Serie A, Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Secondo me è un risultato che ci sta un po' stretto perché abbiamo creato tante occasioni. Abbiamo preso gol su un errore commesso su uno dei due tiri che abbiamo preso. Non è facile prendere subito gol ma la squadra ha reagito bene e abbiamo creato tanto. Siamo riusciti a pareggiare nel secondo tempo purtroppo senza vincerla".