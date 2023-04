Il Torino si avvicina alla sfida contro la Salernitana, una gara importante per la squadra di Juric per rimanere attaccata ai sogni europei per provare a chiudere il campionato con ancora un obiettivo concreto. Dall’altra parte c’è una...

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

Il Torino si avvicina alla sfida contro la Salernitana, una gara importante per la squadra di Juric per rimanere attaccata ai sogni europei per provare a chiudere il campionato con ancora un obiettivo concreto. Dall’altra parte c’è una Salernitana che deve strappare punti utili per la salvezza e sentirsi quanto prima tranquilla. I campani al Grande Torino saranno seguiti da un gran numero di tifosi, infatti il settore ospiti è praticamente sold out. Sono rimasti pochi seggiolini disponibili nel settore ospiti.

Torino-Salernitana, tra promozioni e la grande presenza di tifosi campani: il punto — I tifosi del Toro, invece, possono usufruire di una promozione speciale per le famiglie. Infatti per i gruppi composti da tre o quattro persone ci saranno prezzi speciali in Curva Primavera e nei Distinti. Insomma, prima che i figli debbano tornare a scuola o i genitori a lavorare, si aprono le porte del Grande Torino.

Di posti disponibili ce ne sono ancora diversi per la partita contro la squadra campana. Fatta eccezione per la Maratona - come sempre praticamente sold out - nei resti dei settori ci sono ancora diversi posti disponibili. La parte centrale dei distinti è quella venduta di più, così come la Curva Primavera ha comunque registrati fin qui dei buoni numeri.