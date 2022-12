Torino, Schuurs: “Spalla a posto. I miei dribbling? Da piccolo ero attaccante”

Il difensore olandese ha risposto su Instagram ad alcune domande dei tifosi

Redazione Toro News

La pagina Instagram ufficiale del Torino ha chiesto questa mattina ai tifosi granata di porre qualche domanda a Perr Schuurs. Il difensore olandese - arrivato questa estate dall'Ajax - è già tornato in campo con l'Espanyol dopo la lussazione alla spalla rimediata a novembre contro la Sampdoria. Nei giorni scorsi a sottoporsi a questa tavola rotonda virtuale dal ritiro di San Pedro del Pinatar erano stati Wilfried Singoe Samuele Ricci. Di seguito il botta e risposta tra il numero 3 granata e i fan.

Come va la spalla?

"La spalla va molto bene. Sono pronto per la prossima partita"

Qual è la tua migliore qualità come calciatore?

"Sono bravo con il pallone e nel dribbling"

Ti piace qualche altro sport?

"Mi piacciono il paddle e il tennis"

Cibo preferito in Italia?

"La pasta al pesto"

Chi tiferai nella finale del Mondiale?

"Argentina per Messi, Lisandro Martínez e Tagliafico"

Cosa ti manca dell'Olanda?

"Amici e famiglia"

Già da piccolo volevi fare il difensore?

"Da piccolo ero attaccante, poi sono diventato difensore"

Chi è il più divertente nello spogliatoio?

"Senza dubbio Ola Aina"

Chi ti piace nella Formula 1?

"Verstappen perchè è nato nella mia città"

Chi è l'attaccante più difficile da marcare che hai affrontato?

"Sadio Manè perchè è veloce e forte"

Qual è la cosa più bella del Torino FC?

"La parte più bella di questo club è la connessione tra squadra e tifosi"

Come va con l'italiano?

"Va sempre meglio, ho lezione due/tre volte a settimana quindi migliorerò di sicuro"

Ti piace Torino?

"Certo! Mi piace Torino e penso sia una città molto carina piena di belle persone"

In che lingua comunicate nello spogliatoio essendo di tante nazionalità diverse?

"Gli incontri con la squadra e gli allenamenti sono in lingua italiana"

Che emozione ti trasmette la Curva e in generale i tifosi del Torino?

"I tifosi sono veramente fantastici. Quando cantano tutti insieme prima della partita ci danno la forza per lottare durante la gara, è molto emozionante sentire il nostro inno".

Sei mai stato a Superga?

"Sì, tre o quattro volte. Quando i miei amici vengono dall'Olanda, io e la mia ragazza gli mostriamo quanto sia importante per la società"

Perchè hai scelto il numero 3?

"Ho sempre avuto questo numero da quando ero un ragazzo quindi per me è stato facile scegliere e spero di averlo per sempre"

Contento di tornare in campo con l'Espanyol?

"Sì. Non è stato facile stare fuori per infortunio, quindi sono stato contento di giocare qualche minuto di nuovo"

Cosa hai pensato la prima volta che il Torino voleva acquistarti?

"La prima sensazione è stata molto buona ed è per questo che ho scelto il Torino. Ho avuto dei buoni incontri ed un caloroso benvenuto dalla società, per me è stata una scelta facile"

Hai una routine prepartita?

"Sì. Quando giochiamo nel tardo pomeriggio o alla sera devo sempre dormire almeno una o due ore durante il giorno, sempre"

Giochi ai videogames?

"Quando sono in ritiro con la squadra gioco a Fifa con i miei compagni, quando sono da solo a Torino mi piace giocare a Formula 1"

Come ti senti quando i tifosi ti fanno un coro?

"E' la sensazione più bella che un giocatore possa provare"

Qual è la differenza tra il calcio olandese e quello italiano?

"La differenza maggiore è che in Olanda si cura molto la posizione della squadra rispetto alla palla, mentre in Italia si fanno molti allenamenti tattici per prepararsi alle partite"

Gol di testa all'ultimo minuto o salvataggio sulla linea?

"Se siamo sopra 1-0 preferisco fare un salvataggio all'ultimo minuto sulla linea, se siamo 0-0 vorrei segnare il gol vittoria all'ultimo minuto".