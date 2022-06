Torino, Seck non è in partenza: non è previsto un suo prestito

L'attaccante granata non dovrebbe partire in questa sessione di mercato: al momento è l'unico rimasto dei trequartisti dell'anno scorso

Gualtiero Lasala

Il periodo di calciomercato sta entrando nel vivo, dopo che tutte le partite del calcio giocato sono terminate. Il Torino cerca di arrivare al ritiro già con alcune conferme nella rosa, come successo con Pellegri, che è stato ufficialmente riscattato (QUI i dettagli). Il discorso è diverso per Seck, giocatore arrivato a gennaio al Torino come rinforzo per il futuro, vista la sua giovane età, e già nella prossima stagione potrebbe diventare una delle pedini utili sulla scacchiera di Juric.

PRESTITO - In questo momento non è previsto un prestito del giocatore in qualche squadra in cui fare "gavetta" ed esperienza. Seck partirà con la squadra per il ritiro e si giocherà le sue carte per guadagnare posizioni nelle gerarchie del tecnico croato, aspetto senz'altro non così facile. Arriva così una conferma sulla trequarti, zona in cui il Toro ha ancora molto lavoro da fare.

SITUAZIONE - Al momento Seck è infatti l'ultimo superstite dei trequartisti visti la passata stagione. Pjaca non è stato riscattato, Brekalo ha voluto cambiare per puntare più in alto e i granata non sono riusciti ancora a trovare un accordo per arrivare a Praet. Quindi in questo momento l'ex Spal è l'unico che abbia già lavorato con il tecnico Juric e potrebbe essere per lui anche un vantaggio, per potersi ritagliare uno spazio importante con il Torino.