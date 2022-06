UFFICIALE – Pietro Pellegri è un giocatore del Torino a titolo definitivo

L'attaccante granata è stato riscattato per una cifra pari a 5 milioni di euro più bonus

Pietro Pellegri è ufficialmente un giocatore del Torino . L'attaccante, arrivato a gennaio in prestito dal Monaco , è stato riscatto dal club granata, che già negli scorsi giorni aveva ultimato la trattativa con i monegaschi, dopo aver deciso di confermare la fiducia nel giovane classe 2011. Nella giornata di oggi è arrivata la firma che sancisce il passaggio a titolo definitivo di Pellegri al Torino, per una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di euro più bonus. Di seguito il comunicato del club granata.

Pellegri è nato a Genova il 17 marzo 2001. Cresciuto calcisticamente tra le fila del Genoa, con i rossoblù ha esordito in Serie A il 22 dicembre 2016, a 15 anni e 280 giorni, proprio contro il Torino. Nella stagione successiva, ancora al Genoa, è diventato il più giovane calciatore ad aver segnato una doppietta in Serie A.

Nel 2018 il trasferimento al Monaco, in Ligue 1, formazione con la quale ha collezionato 23 presenze e 2 reti.

Nel campionato 2021-2022, infine, il rientro in Italia dove ha vestito dapprima la maglia del Milan e successivamente quella del Toro in cui ha ritrovato Ivan Juric, l’allenatore che lo aveva fatto debuttare in Serie A. Con i granata ha collezionato 9 presenze, segnando un gol nel pareggio contro la Lazio a Roma.