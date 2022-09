Torino, Seck riconquista la fiducia di Juric: da migliorare il tiro in porta

Dai dubbi di metà agosto , alle due partite da titolare: Demba Seck si è conquistato nuovamente la fiducia di Ivan Juric. Contro Atalanta e Inter un posto tra gli undici iniziali per il classe 2001. Sembra essere proprio che il tecnico croato sia tornato a contare appieno su di lui. Sono però ancora diversi gli aspetti sotto i quali Seck deve migliorare, tra tutti il tiro in porta.

Per diventare un giocatore in grado di incidere, Demba Seck deve migliorare nel tiro in porta. Ancora diversi gli errori al momento delle conclusioni, ma lavorando sul campo di allenamento del Filadelfia, il trequartista può migliorare e colmare questa sua momentanea carenza in vista delle prossime partite di Serie A. Diventando più incisivo, potrebbe trovare anche il suo primo gol in campionato con la maglia del Toro.