Toro, Seck salta il Monza. Juric: “Ha dubbi sul futuro, deve schiarirsi le idee”

"Può crescere tanto, ma in questo momento deve schiarirsi le idee". Così Ivan Juric , nel parlare dei margini di crescita di Demba Seck , ha anticipato che il senegalese non sarebbe partito con la squadra alla volta di Monza. "Non sarà convocato, ha idee un po' diverse. Secondo me non è chiaro con se stesso, in questo momento ha dubbi sul futuro per cui starà fuori".

Il tecnico dovrà dunque fare a meno dell'unico trequartista in rosa già la scorsa stagione, con Miranchuk che viaggia dunque verso l'esordio da titolare in granata. Il Toro spera in ogni caso di poter risolvere al più presto la situazione, dato che ha investito 3,5 milioni di euro per prelevare Seck dalla Spal. Ed il giocatore gode della stima del tecnico, che apprezza il ragazzo. Tanto che, nei piani della società, l'idea era non prestare il senegalese ma tenerlo in rosa per farlo crescere sotto la guida di Juric. Un piano che potrebbe però vacillare se l'ex Spal dovesse manifestare l'intenzione di cambiare aria. I prossimi giorni saranno dunque importanti, intanto Seck salterà la gara di Monza per "schiarirsi le idee".