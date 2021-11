Torino, seconda partita stagionale con Chiffi. E nel 2020 tante polemiche…

1 sola vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte: è questo il bilancio del fischietto padovano con i granata

Il prossimo match in trasferta del Torino contro la Roma in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico sarà diretto da Daniele Chiffi, fischietto della sezione di Padova che ha fatto il suo esordio in Serie A nel 2014. Il bilancio totale delle partite del Torino con l'arbitro padovano parla di una sola vittoria, risalente alla stagione 2016/2017, 2 pareggi e 2 sconfitte nei 5 precedenti in cui il direttore di gara ha arbitrato un match della squadra granata.

PRECEDENTE STAGIONALE - La partita più recente in cui Chiffi ha diretto il Toro è stata quella della prima giornata, in cui i granata hanno perso in casa contro l'Atalanta. Una partita molto bella da vedere, con tanta corsa, diversi scontri fisici e ritmi molto alti. Anche per questo gli episodi da moviola non sono stati moltissimi. Chiffi ha avuto qualche problema nel gestire il finale di gara, in cui quel metro di valutazione inglese ha lasciato spazio alla volontà di non farsi scappare la partita di mano. E così nell'ultimo quarto di gara l'arbitro dell'incontro ha fischiato qualche fallo di troppo (LEGGI QUI LA MOVIOLA DI TORINO-ATALANTA).