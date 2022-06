Torino, senza Belotti la certezza è Sanabria. E Pellegri…

BALLOTTAGGIO - Nonostante manchi ancora l'ufficialità, il compagno di reparto dell'attaccante paraguaiano molto probabilmente sarà Pietro Pellegri. L'attaccante classe 2001 - arrivato nella sessione di mercato invernale in prestito dal Monaco - dovrebbe molto presto diventare un nuovo giocatore del Torino: secondo quanto raccolto da Toro News in questi ultimi giorni, il club granata e il Monaco avrebbero trovato l'intesa per il diritto di riscatto dell'attaccante ex Genoa intorno ai 4.5/5 milioni di euro. Salvo soprese Pellegri e Sanabria durante il corso della prossima stagione saranno spesso in ballottaggio per il posto da titolare al centro dell'attacco granata.